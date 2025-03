Niña asesinada y hombre herido tras presunto intento de suicidio

Polkton, NC.- La comunidad de Polkton se encuentra consternada por una niña asesinada y un intento de suicidio que puso en alerta a las autoridades locales. El Departamento de Policía de Polkton solicitó el apoyo de la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte (SBI) para esclarecer los hechos.

The SBI is investigating an apparent murder and attempted suicide in Anson County at the request of the Polkton Police Department. Please see our press release for additional information. pic.twitter.com/U8qygaCBnh

— NC SBI (@SBI1937) March 24, 2025