Trump ordenó desmantelar el Departamento de Educación

Washington.- A través de una orden ejecutiva firmada el jueves 20 de marzo, por el presidente de los Estados Unidos decidió desmantelar el Departamento de Educación.

En un evento realizado desde la Casa Blanca, Trump afirmó “hoy tomamos una decisión histórica que se ha estado gestando durante 45 años. Firmé una Orden Ejecutiva para comenzar a eliminar el Departamento de Educación de una vez por todas”.

🇺🇸President Trump Signs Executive Order to Eliminate the Department of Education "Closing the Department of Education would provide children and their families the opportunity to escape a system that is failing them." –President Trump pic.twitter.com/aiyZs9TDC9 — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2025

“Cerrar el Departamento de Educación les brindaría a los niños y a sus familias la oportunidad de escapar de un sistema que les está fallando”, afirmó Trump.

🚨 @POTUS: Today, we take a very historic action that is 45 years in the making. In a few moments, I will sign an Executive Order to begin eliminating the Department of Education once and for all. pic.twitter.com/Y0pxNhBwUF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 20, 2025

Trump devolverá a la educación a los estados

De la misma manera, sostuvo que «es una decisión de sentido común. Vamos a poner la educación en las manos de los estados. Quizás los costos se van a reducir a la mitad y la educación será mejor”.

“Los maestros para mí son de las personas más importantes del país. Vamos a velar por ellos y creo que los estados lo van a hacer muchos mejor», destacó Trump.

Asimismo, el primer mandatario sostuvo «vamos a devolver la educación, de manera muy sencilla, de regreso a los Estados Unidos, donde pertenece. Es algo de sentido, común y va a funcionar».

POTUS: "We are going to be returning education very simply BACK TO THE STATES where it belongs — It's a commonsense thing to do and it's going to work." pic.twitter.com/ItztBA0KKM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 20, 2025

Por último recordó que «cuando el presidente Jimmy Carter creó el Departamento de Educación muchos se opusieron. El Gobierno de Estados Unidos gasta más que ninguno en educación. Somos el país que más gasta por estudiante, sin embargo, estamos al final de la lista».

