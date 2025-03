EE.UU. verifica constantemente a los titulares de las visas

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, recordó a los extranjeros que tienen visa que el proceso de selección del documento no finaliza tras su emisión.

A través de una publicación en las redes sociales del organismo nacional, destacaron que “verificamos continuamente a los titulares de visas para garantizar que cumplan con todas las leyes y normas de inmigración de Estados Unidos”.

U.S. visa screening does not stop after a visa is issued. We continuously check visa holders to ensure they follow all U.S. laws and immigration rules – and we will revoke their visas and deport them if they don’t. pic.twitter.com/aZsnUTnXGP

