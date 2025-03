CBP incia el cierre de centros de procesamientos de migrantes

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció que tras la disminución de migrantes que llegaban por la frontera sur, iniciaron el cierre de las instalaciones de procesamiento flexible (SSF).

A través de un comunicado de prensa, el comisionado interino de la CBP, Pete Flores, explicó que “debido a la disminución sin precedentes en las detenciones de inmigrantes indocumentados como resultado del liderazgo del presidente Trump, la CBP está reduciendo el número de instalaciones de procesamiento temporales de procesamiento flexible donde se retenía a inmigrantes indocumentados en lugares específicos a lo largo de la frontera suroeste”.

“La CBP ya no las necesita, ya que los inmigrantes indocumentados están siendo deportados rápidamente. La Patrulla Fronteriza de EE. UU. tiene plena capacidad para gestionar la detención de extranjeros detenidos en sus instalaciones permanentes. El personal y otros recursos dedicados a las instalaciones de procesamiento temporales se redireccionarán a otras prioridades y acelerarán el progreso de la CBP para obtener el control operativo sobre la frontera suroeste”, afirmó.

UPDATE 🚨 Illegal border crossings have plummeted, leading to the closure of several temporary processing facilities along the southwest border. Each facility shutdown saves $5-$30M/month. More resources for border security, less taxpayer money spent.

— CBP (@CBP) March 13, 2025