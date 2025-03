Gobierno de Trump incauta más de 60 mil libras de cocaína

Washington.- La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció que durante estos primeros meses del gobierno de Donald Trump han logrado incautar más de 60.000 libras de cocaína.

A través de su cuenta en la red social X, detalló que los procedimientos fueron realizados por los agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos.

“Nuestros hombres y mujeres de la Guardia Costera están en la primera línea de la crisis del fentanilo”, afirmó Noem en su publicación. En la que publicó varias imágenes con los funcionarios de seguridad.

Since President Trump took office, @USCG has interdicted 60,000 pounds of cocaine and other deadly drugs. Our men & women of the Coast Guard are on the frontlines of the fentanyl crisis. pic.twitter.com/Hvp1YXrnkd

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 6, 2025