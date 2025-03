Myrtle Beach, SC – Un devastador incendio forestal sigue avanzando en la zona de Covington Drive, afectando más de 1.600 acres y obligando a la evacuación de numerosos vecindarios. Las autoridades han informado que el fuego está contenido en un 30%, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para sofocar las llamas. La Guardia Nacional de SC se mantiene en alerta junto a otros cuerpos de seguridad.

U.S. Army Soldiers with Company A, 111th General Support Aviation Battalion, 59 Aviation Troop Command, South Carolina Army National Guard prepared two Blackhawk Helicopters to assist the South Carolina Forestry Commission and the South Carolina Department of Natural Resources… pic.twitter.com/O9iUTUT83t — SC National Guard (@SCNationalGuard) March 2, 2025

El siniestro, que comenzó el domingo 2 de marzo, ha movilizado a 40 unidades de la Comisión Forestal de Carolina del Sur (SCFC), en coordinación con el Departamento de Bomberos del Condado Horry y otras brigadas locales. Debido a la gravedad de la situación, el estado de Carolina del Sur se encuentra bajo estado de emergencia por la propagación de incendios forestales en la región.

U.S. Army Soldiers with Company A, 1-111th General Support Aviation Battalion, 59th Aviation Troop Command, South Carolina National Guard mobilized three UH-60 Blackhawk Helicopters in support of the South Carolina Forestry Commission and the South Carolina Department of Natural… pic.twitter.com/ELbtOxktNi — SC National Guard (@SCNationalGuard) March 3, 2025

Las zonas afectadas por las evacuaciones incluyen Indigo Bay, The Farm, Summerlyn, Spring Lake, Covington Lakes, Waterford, Walkers Woods y Avalon. Las autoridades han instado a los residentes a seguir las indicaciones de los equipos de emergencia y evacuar de manera ordenada para evitar riesgos.

En paralelo, funcionarios de Carolina del Norte han informado que los incendios también están expandiéndose en el estado vecino, lo que ha generado preocupación adicional sobre la propagación del fuego en la región.

UPDATE ON COVINGTON DRIVE WILDFIRE IN MYRTLE BEACH – 17:30:00 Sunday, March 2, 2025 1600 acres; 30% containment %; 40 SCFC resources on scene in concert with Horry County Fire Rescue, other local FDs; evacuations still in place in for Indigo Bay, Farm, Summerlyn, Spring Lake,… — South Carolina Forestry Commission (@ForestryCommish) March 2, 2025

Los bomberos continúan luchando contra el avance de las llamas, mientras que los equipos de emergencia monitorean la evolución del incendio y evalúan la necesidad de más evacuaciones o medidas de contención adicionales. Se recomienda a los residentes mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades.

El impacto del incendio ha generado preocupación tanto por la seguridad de los residentes como por los daños ambientales y materiales. La prioridad en este momento es contener el fuego y evitar su propagación a nuevas áreas, mientras las autoridades locales trabajan para garantizar la protección de la comunidad y sus bienes.

