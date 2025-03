«Anora» arrasó en la edición 97 de los Premios Oscar

Los Ángeles.- La reconocida película «Anora» del director independiente estadounidense Sean Baker, arrasó en la edición 97 de los Premios Oscar tras ganar en cinco de las seis categorías a las que aspiraba.

Now that’s a fairy-tale ending! Congratulations to Sean Baker on winning Best Directing for ANORA. #Oscars pic.twitter.com/byyQyxfW4R — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

En la ceremonia que se realizó la noche del domingo 2 de marzo en la ciudad de Los Ángeles, también resultó victoriosa “The Brutalist”, la cual ganó tres premios de la Academia.

Ver más: «Emilia Pérez» arrasó con las nominaciones de los premios Óscar

Mientras que “Emilia Pérez”, la cual era una de las más nominadas en los premios Oscar, solamente obtuvo dos de los galardones.

Sean Baker Makes Oscars History With Four Wins for One Movie With 'Anora'https://t.co/yo8sfzMTYA — Variety (@Variety) March 3, 2025

Es de destacar que Anora logró ganar como mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor edición. Además, recibió el premio como mejor actriz, para su protagonista, Mikey Madison, de 25 años.

Presenting your 97th Oscars acting winners: • Adrien Brody in 'The Brutalist' (Best Actor)

• Mikey Madison in 'Anora' (Best Actress)

• Kieran Culkin in 'A Real Pain' (Supporting Actor)

• Zoe Saldana in 'Emilia Pérez' (Supporting Actress) Photo Credit: Matt Sayles pic.twitter.com/Y0PwHsJBPW — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Brasil se alzó en la mejor película internacional

Asimismo, durante la talentosa ceremonia la película brasileña “Aún estoy aquí”, dirigida por Walter Salles ganó en la categoría de mejor película internacional.

Brazil snags the Oscar for Best International Feature Film. Congratulations to the cast and crew of I'M STILL HERE! 🇧🇷 #Oscars pic.twitter.com/uT5ELiigMg — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

De la misma manera, el narcomusical «Emilia Pérez», que contaba con 13 nominaciones, solamente ganó en las categorías de: mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y la de mejor canción original gracias al tema “El mal”.

Zoe Saldaña is a first-time Oscar winner for her performance in EMILIA PÉREZ. "I am the first American of Dominican origin to accept an Academy Award, and I know I will not be the last!" pic.twitter.com/GRiJ8JV7Mb — Netflix (@netflix) March 3, 2025

Por otro lado, en la categoría de mejor documental fue para el palestino “No Other Land”, la cual muchos expertos coincidieron que fue un gran logro llegar a los Oscar por tener poco presupuesto ni el respaldo de una distribuidora.

Video: Invitan a charla informativa migratoria organizada por Negocios Hispanos de Charlotte