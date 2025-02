Operativo en Texas logra la detención de 118 personas

Texas.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lograron la captura de 118 personas en un operativo de seguridad realizado en Colony Rigde.

A través de un comunicado publicado por medios locales indicaron que los detenidos enfrentan diversos delitos, entre ellos homicidio, abuso sexual, así como también, relacionados con armas y drogas.

De la misma manera, los agentes policiales indicaron que el operativo es una estrategia con el objetivo de disminuir los delitos en el estado. Además, señalaron que se ejecutó tras investigaciones previas que dieron con la captura de los delincuentes.

Mientras, que el gobernador de Texas, Greg Abbott, agradeció a los organismos competentes por ejecutar la operación en el norte de Houston. “Gracias a ICE, HSI y el Departamento de Seguridad Pública de Texas por tomar medidas enérgicas contra este foco de inmigrantes ilegales”.

“Debemos permanecer vigilantes sobre este barrio”, acotó Abbott.

118 arrested during Colony Ridge immigration operation.

Thanks to ICE, HSI & the Texas Dept. of Public Safety for cracking down on this illegal immigrant hotbed.

We must remain vigilant about this neighborhood.https://t.co/gx7pkv9xEa

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) February 26, 2025