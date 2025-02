Arizona aprueba Operación Guardián del Desierto para la frontera de EE.UU.

Arizona.- La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó una orden ejecutiva para activar la Operación Guardián del Desierto, para combatir los cárteles, detener el contrabando de drogas y el tráfico de personas.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Hobbs, señaló que estarán trabajando agentes del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, conjuntamente con el Departamento de Asuntos de Emergencia y Militares, y el Departamento de Seguridad Nacional del estado.

De la misma manera, destacó que los funcionarios de seguridad estarán en los cuatro condados fronterizos, con el objetivo principal de desmantelar las operaciones de tráfico de drogas y trata de personas llevadas a cabo por los cárteles.

Today, I signed an Executive Order launching Operation Desert Guardian to combat cartels, stop drug smuggling and human trafficking, and secure Arizona’s border. pic.twitter.com/fTnY8QJIHX

“Hoy, firmé una Orden Ejecutiva que lanza la Operación Guardián del Desierto para combatir los cárteles, detener el contrabando de drogas y el tráfico de personas y asegurar la frontera de Arizona”, afirmó en sus redes sociales Hoobs.

Mientras, que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en sus redes sociales aplaudió la nueva medida aprobada en Arizona, para detener la crisis migratoria.

“La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, acaba de firmar una orden ejecutiva para asociar las fuerzas del orden locales y estatales con el gobierno federal para proteger nuestra frontera y detener las pandillas transnacionales”, destacó Noem.

Arizona Governor Katie Hobbs just signed an executive order to partner local & state law enforcement with the federal government to secure our border and stop transnational gangs.

Under President @realDonaldTrump’s leadership, leaders of every political stripe are stepping up… https://t.co/A9yCfrMGjD

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 25, 2025