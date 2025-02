CHARLOTTE, NC – Setenciaron a exdirectora ejecutiva llamada Stephanie L. Roberts, de 55 años de edad, de Gastonia, NC, a 18 meses de prisión por robar miles de dólares de una corporación sin fines de lucro para pacientes con cáncer, anunció Lawrence J. Cameron, Fiscal Federal Interino para el Distrito Oeste de NC. Además de la pena de prisión impuesta, se ordenó a Roberts cumplir dos años bajo supervisión judicial y pagar $157.722,69 en restitución a la víctima sin fines de lucro y $62.612 al Servicio de Impuestos Internos.

Former Executive Director is sentenced for stealing thousands of dollars from Gastonia non-profit.

