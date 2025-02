Cuatro menores detenidos y armas de fuego incautadas

Charlotte, NC.- El programa de Responsabilidad Juvenil y Empoderamiento para la Desviación (JADE) del CMPD logró un importante avance en la lucha contra el crimen al retirar armas de fuego y un dispositivo de robo de vehículos en Carolina del Norte, cuatro menores de edad estaban involucrados en el hecho.

Impressive work by the Juvenile Accountability and Diversion Empowerment (JADE) team taking guns off the street.

On Feb. 9, 2025, multiple residents reported their vehicles were broken into at a shopping center off Ardrey Kell Road.

One individual reported a firearm was stolen… pic.twitter.com/jVsfvax3G5

— CMPD News (@CMPD) February 26, 2025