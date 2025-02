Charlotte, NC.- Se acaba el tiempo para que los residentes del condado Mecklenburg indiquen sus prioridades comunitarias para el presupuesto del próximo año. La encuesta para residentes está disponible en Budget.MeckNC.gov y cierra el viernes 28 de febrero.

Final days to take the budget survey.

Let #MeckBOCC know what services and programs you want prioritized in the next budget: https://t.co/VOfFt05TFu pic.twitter.com/iMGkPUC4J7

