Monroe, NC – La policía de Monroe emitió órdenes de arresto contra Robin Deaton, acusada de intento de asesinato y secuestro tras encerrar a su novio en un depósito por varios días en Cooper Storage, ubicada en Old Charlotte Highway.

Según el teniente Morgan Malone, el incidente ocurrió después de una discusión entre la pareja. «Ella le pidió que sacara algo de la parte trasera del depósito, que estaba desordenado como un paraíso para acaparadores. Cuando él entró, ella lo encerró y lo dejó allí», explicó Malone.

La víctima, quien perdió su teléfono dentro de la unidad y la noción del tiempo, creyó haber estado encerrado durante una semana. En su llamada al 911 el lunes, expresó su desesperación: «Mi novia me encerró aquí. Puso dos candados y no sé cómo me metió aquí, pero me metió aquí».

La policía respondió de inmediato, cortando los candados y liberando al hombre. En la llamada, la víctima manifestó: «Necesito salir de aquí. No puedo respirar. No he bebido nada ni nada». Aunque deshidratado, no presentaba otras complicaciones de salud.

El teniente Malone destacó la gravedad de la situación y el peligro que pudo haber representado en condiciones climáticas extremas. «Afortunadamente, el clima ha sido templado. Si hubiera sido el calor del verano o un frío muy intenso, la historia habría sido completamente diferente», señaló.

La policía continúa la búsqueda de Deaton y solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

