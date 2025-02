El condado Mecklenburg acepta paneles solares para reciclar

Charlotte, NC.- El departamento de residuos sólidos del condado Mecklenburg ahora acepta paneles solares como parte de su programa de reciclaje mejorado.

NOW RECYCLING: solar panels!

You can drop off up to 10 panels at Compost Central (140 Valleydale Rd., Charlotte) for FREE. This keeps solar panels out of landfills and gives their materials like glass, aluminum and copper a second life: https://t.co/cAVjMmzq8r pic.twitter.com/jiPAFAcTGk

— Mecklenburg County (@MeckCounty) February 17, 2025