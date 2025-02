Tormenta invernal dejó varios muertos en Estados Unidos

Washington.- Al menos tres personas han fallecido en las últimas horas, tras la tormenta invernal que ha afectado a varias ciudades de Estados Unidos.

Las autoridades policiales indicaron que en Nebraska se registraron dos muertes. Mientras que en Tennessee se registró otro fallecido.

Medios locales indicaron que el fallecido en Tennessee se originó por un accidente de tránsito en el condado Hamilton.

Ver más: Nueva tormenta invernal afecta a varias ciudades de EE.UU.

Mientras que, en Nebraska, una mujer de 60 años murió cuando la camioneta que conducía se deslizó por la carretera congelada. Mientras que el otro fallecido fue un policía al ser golpeado por una máquina quitanieves.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología indicó que las temperaturas frías generalizadas continuarán hasta el viernes 21 de febrero, desde las llanuras del norte hasta las costas del Golfo y del Atlántico antes de que se instale una tendencia al calentamiento durante el fin de semana.

Widespread cold temperatures continue through Friday from the Northern Plains to the Gulf and Atlantic Coasts before a warming trend sets in by the weekend. 👇 https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/FnR12o8ocH

De la misma manera, alertaron que “durante tormentas eléctricas fuertes, la velocidad del viento en línea recta puede superar los 160 km/h y puede causar daños similares a los de un tornado, derribando camiones, árboles y cables de electricidad. Permanezca en el interior y lejos de las ventanas”.

During strong thunderstorms, straight line wind speeds can exceed 100 mph and can cause damage similar to a tornado, knocking over semi-trucks, trees, and powerlines. Stay indoors and away from windows ‼️

En este sentido, las autoridades pidieron a los ciudadanos a estar alerta y manejar con cuidado en los próximos días tras la tormenta invernal.

This is BONE CHILLINGLY cold weather we're expecting for the next few days. Take it seriously and do NOT leave your pets outside. Wind chills will be below zero overnight tonight and single digits on Friday. Bundle up and stay safe and warm! pic.twitter.com/9m7QzSJvH7

— NWS Memphis (@NWSMemphis) February 20, 2025