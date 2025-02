Nueva tormenta invernal afecta a varias ciudades de EE.UU.

Washington.- Millones de personas en Estados Unidos se preparan para una nueva tormenta invernal que se registrará en las próximas horas.

El Servicio de Meteorología informó que “esta mañana se han registrado casos de frío extremo de frontera a frontera, y hoy se registrarán temperaturas récord en la mayor parte de la región sur. Abríguese y manténgase abrigado si va a salir”.

Extreme cold products are in effect from border to border this morning, with record breaking cold impacting most of the Southern Region today. Bundle up and stay warm today if headed out the door. pic.twitter.com/gLxWmqXmMb — NWS Southern Region (@NWSSouthern) February 19, 2025

“Las bandas infrarrojas del GOES-Este detectan las gélidas temperaturas del suelo (¡hasta -40 grados!). Observe el amanecer y el rápido aumento de las temperaturas al final del circuito”, señala el organismo.

Some observational interest this morning across the Northern Plains as the IR bands on GOES-East sense the bitter cold ground temperatures (down to -40 degrees!). Note the sunrise and quickly warming temps at the end of the loop.🥶🥶 pic.twitter.com/j7A6E30e5i — National Weather Service (@NWS) February 19, 2025

Entre las localidades afectadas por el frio extremo se encuentran Montana y Dakota del Norte, en donde han registrado niveles peligrosos en las sensaciones térmicas.

De la misma manera, el frío se extenderá hacia el sur, afectando áreas como Oklahoma, el Panhandle de Texas y partes de Arkansas. Mientras, que en Tennessee y Kentucky, se esperan sensaciones térmicas de un solo dígito hacia el final de la semana.

Kentucky en alerta por bajas temperaturas

Por otro lado, las autoridades, han reportado que en las ciudades de Dallas y Houston experimentarán descensos significativos en sus temperaturas máximas.

Tras la tormenta invernal, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear alertó “la nieve y las temperaturas peligrosamente frías se han instalado en todo el estado tras las devastadoras inundaciones generalizadas de principios de esta semana”.

Snow and dangerously cold temperatures have set in across the state following the devastating widespread flooding earlier this week. Watch our live update on the weather and flood response this morning at 10 a.m. EST on https://t.co/rMOIQGosD3 and https://t.co/Wa4kKRtukU. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) February 19, 2025

“Kentucky, las carreteras están resbaladizas y son peligrosas esta mañana. Quédese en casa si puede. Quienes deban viajar: tómenlo con calma y denle a nuestros equipos de carreteras suficiente espacio para trabajar”, advirtió Beshear.

Kentucky, roads are slick and dangerous this morning. Stay home if you can. Those who must travel: Take it slow and give our road crews plenty of room to work. Visit https://t.co/xNI1UHr022 for road conditions. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) February 19, 2025

