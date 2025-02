Actualizan cifras de los afectados por Helene en NC

Charlotte, NC.- Desde NC Emergency Management actualizaron las cifras de los afectados por Helene en NC que oscila a más de 2000 sobrevivientes. «Si usted o alguien que conoce necesita ayuda o recursos para ayudarlo en su recuperación de Helene, llame al Programa de Gestión de Casos de Desastres de Carolina del Norte (NC-DCM) al 1-844-746-2326 o visite http://ncdps.gov/helene/dcm», escribieron en su cuenta X.

Helene By the Numbers Update for 2/20/25:

If you or someone you know needs assistance or resources to aid in their recovery from Helene, please call the North Carolina Disaster Case Management Program (NC-DCM) at 1-844-746-2326 or visit https://t.co/dnASjhXf8M .#HeleneNC pic.twitter.com/UZ2vJb1g5k

