Reanudarán las visitas guiadas en la Casa Blanca

Washington.- La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, publicó que el próximo 25 de febrero se reanudará las visitas al publico en la Casa Blanca.

A través de un comunicado, destacó que tanto ella como el presidente están “entusiasmados” por abrir su residencia para que conozcan la «extraordinaria historia de este emblemático y hermoso lugar”.

“Hay mucho que aprender sobre la Presidencia estadounidense. Las Primeras Familias que han vivido aquí y la rica historia de nuestra nación a partir de una experiencia de primera mano en la Casa Blanca”, afirmó Melania Trump.

Por último, reiteró que las visitas en la Casa Blanca es una oportunidad “única”, la cual es una tradición que lleva muchos años, y la familia Trump quiere seguir manteniéndola.

The President and I are excited to reopen the White House to those interested in the extraordinary story of this iconic and beautiful landmark. There is much to learn about the American Presidency, the First Families who have lived here, and our Nation’s rich history from a… pic.twitter.com/wsel0Dpn2I

— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) February 12, 2025