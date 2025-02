Charlotte, NC.- El Departamento de Bomberos de Charlotte respondió rápidamente a un incendio en una vivienda unifamiliar ubicada en la cuadra 4100 de Foxford Place que dejó tres adultos desplazados y $90.000 dólares en pérdidas.

Charlotte Fire responded to a residential fire in the 4100 block of Foxford Place after receiving a call at 4:41 p.m. on Tuesday, Feb. 11, 2025. Multiple fire units were dispatched, and Engine 42 arrived at 4:48 p.m. to find heavy fire coming from the roof of a one-story home.… pic.twitter.com/ZefmKkXslm

