Juramentan a Pam Bondi como fiscal general de EE.UU.

Washington.- En una ceremonia desde la oficina Oval de la Casa Blanca, con el presidente Donald Trump, Pam Bondi se juramentó como fiscal general de Estados Unidos.

En el acto estuvo también presente el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas quien fue el encargado de la juramentación de Bondi.

El primer mandatario elogió el historial de Bondi como fiscal y además resaltó que ella “pondrá fin al uso de las fuerzas del orden federales como arma”.

PRESIDENT TRUMP: Pam was a career prosecutor for nearly 20 years and was one of the toughest, smartest, best, and most successful Attorney Generals in the history of Florida. And I think she's going to end up going down as one of the most successful Attorney Generals this country… pic.twitter.com/GHTZ2vzaNu

