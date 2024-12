Zoológico de Carolina del Norte a bajo costo

Charlotte, NC. –El zoológico de Carolina del Norte ofrece un descuento especial, Jingle in the Jungle, del 16 al 20 de diciembre de 2024. La entrada cuesta solo $5 por persona. Normalmente cuesta $15 por persona.

The North Carolina Zoo is on a mission to save wildlife and wild places, locally and across the globe. 🐾 pic.twitter.com/yNKZfaVgcz

— North Carolina Zoo (@NCZoo) May 8, 2023