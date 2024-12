Determinan que fue un homicidio la muerte de Demond Dixon

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg determinaron, tras revisar la evidencia física en la escena, que la muerte de Demond Kente Dixon, fue un homicidio.

Just before 6:30 p.m., patrol officers responded to a call for a welfare check in the 2300 block of West Boulevard.

