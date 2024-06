Estados Unidos goleó a Bolivia en la Copa América

Texas.- La selección de Estados Unidos, la anfitriona de la Copa América goleó a Bolivia 2-0.

En un juego en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el internacional Christian Pulisic, el “Capitán América”, lideró al equipo norteamericano.

Pulisic, del Milán italiano, abrió el marcador en el minuto 3 del encuentro, convirtiendo además el que hasta ahora es el gol más rápido del torneo. Y también asistió a Folarin Balogun para que anotara el segundo en el minuto 44 del partido.

Ver más: Perú y Chile empatan en su primer juego de la Copa América

Medios deportivos afirmaron que el equipo de las Barras y las Estrellas hizo sentir la localía desde los primeros segundos del encuentro y le bastaron tres minutos para que, asistido por Tim Weah, su capitán hiciera el primero, con un remate hacia el lado derecho que pasó rozando la mano del portero boliviano Guillermo Viscarra.

Three points to get things started ✅

— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 24, 2024