Nuevo terremoto golpea la frontera entre Turquía y Siria

Antakya, Turquía.- Un nuevo terremoto sacudió este lunes a la golpeada región fronteriza de Turquía y Siria, tan solo a dos semanas de que esta misma zona fuese sacudida por un terremoto de 7.8 dejando un saldo de 47.000 muertes y cientos de miles de hogares destruidos.

El sismo que revivió el miedo de los habitantes tuvo una magnitud de 6.3. El epicentro fue cerca de Antakya, al sur de Turquía y llegó a sentirse en el Líbano, Egipto y Siria. Del mismo modo, el European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) precisó que el terremoto de este 20 de febrero tuvo una profundidad de 10 km o 6.2 millas.

Por su parte, Lutfu Savas, alcalde de Hatay respondió en la emisora HaberTurk que ya tenía reportes de personas que estaban atrapadas bajo los escombros. Al mismo tiempo, Suleyman Soylu, ministro del Interior informó que hasta ahora tres personas murieron y más de 200 resultaron heridas.

En este sentido, la autoridad Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) en Samandag dijo que muchos edificios colapsaron, sin embargo, la evacuación temprana permitió que el número de heridos y muertos sea mejor.

Asimismo, Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, explicó que el próximo mes iniciarán los proyectos de construcción de al menos 200.000 apartamentos, distribuidas en 11 provincias diferentes de Turquía.

