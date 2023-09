Sospechoso del asesinato del ayudante del sheriff es esquizofrénico

Los Ángeles, CA.- Tras el asesinato del ayudante del sheriff del condado de Los Angeles County Sheriff Department, Ryan Clinkunbroomer, de 30 años años de edad, las autoridades anunciaron la captura del sospechoso del trágico hecho.

Luego del anuncio de la recompensa de $250.000 el domingo 17 de septiembre, algunos miembros de la comunidad presentaron información que llevó a los detectives a identificar al sospechoso del asesinato del ayudante del sheriff Clinkunbroomer.

El sospechoso fue identificado como Kevin Cataneo Salazar de 29 años de edad, residente de East Palmdale y diagnosticado con esquizofrenia hace 5 años, según el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, en una conferencia de prensa del lunes 18 de septiembre.

De acuerdo con declaraciones de la madre de Salazar, Marle Salazar dijo, «Están poniendo todo esto de que mi hijo mató a alguien, pero nadie dice que mi hijo está enfermo. Está enfermo y mucha gente habla de esquizofrenia, pero luego no pasa nada».

