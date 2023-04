Siete hispanos más influyentes del mundo según la revista TIME

Nueva York, NY.- La revista TIME publicó el jueves 13 de abril, una exclusiva lista de las 100 personas más influyentes del mundo, donde destacan siete hispanos provenientes de diferentes sectores.

Time explicó las categorías en que separó a las personas escogidas expresó, «Desde pioneros, líderes y titanes hasta artistas, innovadores e iconos, estas son las personas más influyentes de 2023».

Ver más: Primera edición de la revista TIME en español, «Se volvió ‘cool’ ser latino»

Estos siete hispanos reconocidos por la revista TIME se destacan en sus distintos rubros. Por ejemplo, el deportes, la política, el cine y el activismo. ¿Cree Ud. adivinar cuáles son los hispanos más influyentes según TIME?

Los hispanos elegidos por la revista TIME entre las 100 personas más influyentes del mundo

Inicialmente se encuentra el actual presidente de Brasil, Lula da Silva. En una especie de prólogo el ex vicepresidente de Estados Unidos, Albert Arnold Gore Jr., mejor conocido como Al Gore, dijo que resalta el compromiso para combatir la crisis climática, la democracia, la justicia y la equidad económica de Lula Da Silva.

.@karaswisher explains why Elon Musk is one of TIME's 100 most influential people of 2023 #TIME100 https://t.co/WNMnU6AmUk — TIME (@TIME) April 14, 2023

El próximo en la lista, es otro político. En esta oportunidad se sumaron a Gustavo Petro presidente de Colombia. En esta oportunidad su homólogo chileno, Gabriel Boric destacó que Petro es un líder que «toma decisiones difíciles y aprende rápido».

Por el sector del cine, TIME honró al actor chileno, muy de moda por cierto, Pedro Pascal. Este actor ganador del Emmy, brilló con su protagonismo en la adaptación del videojuego, The Last of Us de HBO Max.

Ver más: Informe de Salud de los hispanos 2023

En este mismo orden de ideas, en el medio cinematográfico también brillaron la actriz mexicana Salma Hayek y la actriz dominicana-estadounidense Zoe Saldaña. Por otro lado, la activista mexicana María Herrera Magdaleno de 73 años fue resaltada por Ciara Nugent, periodista del TIME por su «liderazgo en la búsqueda de hijos desaparecidos».

Finalmente, tenemos a uno de los latinos más reconocidos y famosos del mundo, el astro argentino, Lionel Messi. Ciertamente, el futbolista de 35 años no necesita presentación, sin embargo, el tenista Roger Federer sobre Messi dijo, «Messi puede inspirar a las generaciones futuras».

Video: Hispanos representan orgullosamente su cultura y sus raíces