Será ejecutada primera transexual en Estados Unidos

Misuri, KS.- Este 3 de enero está programada la ejecución de, Amber McLaughlin la primera transexual en Estados Unidos sentenciada a pena de muerte siendo hombre identificada como Scott McLaughlin por la violación y asesinato de una mujer.

La víctima del asesinato fue Beverly Guenther en 2003, sin embargo, se solicitó formalmente el recurso de clemencia al gobernador republicano de Misuri Mike Parsons. La clemencia se basa en el padecimiento de daños cerebrales y traumas infantiles.

En el caso de que el gobernador Parsons no intervenga, McLaughlin será ejecutada por inyección letal.

Por su parte, el gobernador Parsons precisó «La investigación reconoció el arrepentimiento sincero de McLaughlin y también lo han hecho todos y cada uno de los expertos que la han evaluado en los años que han pasado desde el juicio».

What's New—Missouri Set to Execute Amber McLaughlin on January 3 in First U.S. Execution of a Transgender Person. https://t.co/HRN01VKRiw @MADPMO #deathpenalty

— DeathPenaltyInfoCtr (@DPInfoCtr) December 27, 2022