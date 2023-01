Recomiendan uso de mascarillas en espacios públicos interiores

Charlotte, NC.- Los casos de COVID-19 en el condado Mekclenburg siguen en aumento. Las autoridades recomiendan a sus residentes el uso de mascarillas en espacios públicos interiores.

El nivel comunitario COVID-19 en el condado cambió a Alto, la mayor clasificación, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Quiero advertir a nuestros residentes que estén alerta y preparados”, expresó Raynard Washington, director de Salud Pública de Mecklenburg en un comunicado.

“A medida que avanza la temporada de invierno y todos pasamos más tiempo en el interior, considere usar una máscara en espacios públicos interiores y quédese en casa si no se siente bien”.

“Si corre el riesgo de enfermarse gravemente debido al COVID-19, tenga más precaución durante este período de alta transición comunitaria”, alertó Washington.

Los CDC publican un mapa que clasifica todos los condados del país como bajo, medio o alto según su nivel de transmisión o contagios de COVID-19.

