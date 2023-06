mataron-a-joven-hispano-en-sc

York, SC.- Un joven hispano de 20 años fue asesinato a tiros esta semana en Carolina del Sur. Una campaña de ayuda para su familia ha sido iniciada en GoFundMe.

El hecho ocurrió el lunes 19 de junio cerca de las 11 pm en la cuadra 1000 de Glenforest Road de Myrtle Beachel, condado Horry.

El informe policial reseñado por The Sun News indica que David Roldan-Dimas, de 20 años, fue encontrado baleado dentro de un automóvil.

Los oficiales acudieron al lugar en referencia a un tiroteo y encontraron a Roldan-Dimas dentro de un Chevy Camaro negro que chocó con un Nissan blanco estacionado.

De inmediato los oficiales intentaron realizar RCP, pero el joven hispano fue declarado muerto en la escena.

Ayuda para familia de joven hispano

Andrea Salinas, amiga de David Roldan Dimas, abrió una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe con la intención de ayudar a la familia del joven hispano.

La meta es recaudar $ 12.000 para cubrir los gastos funerarios.

“Sé que su familia no piensa en nada más que llorarlo y me gustaría que no tuvieran que preocuparse por nada, ya que esto es lo que David querría. Si puede donar algo, hágalo ya que cualquier cosa ayudará con los gastos”, dijo Salinas en la campaña.

Las personas que deseen colaborar con la familia de David Roldan-Dimas pueden hacerlo ingresando AQUÍ.

