bomberos-controlan-gran-incendio-de-chatarra

Charlotte, NC.- Los bomberos de Charlotte controlaron un gran incendio en un depósito de chatarra que ocasionó retrasos en el oeste de la ciudad.

El hecho se reportó poco después de las 4 pm del lunes 6 de marzo en 2200 Donald Ross Rd.

Una gran pila de chatarra estaba ardiendo y los equipos de emergencia cerraron ambas direcciones de la vía para ejecutar sus operaciones.

Unos 40 bomberos participaron en las operaciones de extinción durante unas dos horas. Aproximadamente, el mismo tiempo que estuvo cerrada la vía.

El gran incendio no dejó personas heridas.

Update Outside Fire; 2200 block of Donald Ross Rd; no injuries reported. Water pressure increased in the area to contain the fire. https://t.co/UCq3zx075b pic.twitter.com/S0QpwEfOU1

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) March 6, 2023