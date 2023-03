abren-nueva-oficina-de-pasaportes-en-charlotte

Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte anunció que ahora acepta solicitudes de pasaporte en nombre del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La oficina se celebró con un corte de cinta y comentarios del alcalde interino Braxton Winston, el subadministrador interino de la ciudad Ryan Bergman y la secretaria municipal Stephanie C. Kelly.

Ver más: George Dunlap prepara discurso sobre “State of the County”

La nueva oficina de aceptación de pasaportes está ubicada en la Suite 159 del Charlotte-Mecklenburg Government Center (600 E. Fourth Street).

🗺 A new passport office has opened in the Charlotte-Mecklenburg Government Center, 600 E. Fourth St.

Citizens planning international travel may apply for their passports Tuesdays through Thursdays in person, by appointment only.https://t.co/TdPxn9AHTn

— City of Charlotte (@CLTgov) March 7, 2023