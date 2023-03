abren-inscripciones-para-campamentos-de-verano

Charlotte, NC.- Si buscas una actividad para tus hijos es un buen momento porque ya están abiertas las inscripciones para campamentos de verano del condado Mecklenburg.

Desde el miércoles 1 de marzo están abiertas las inscripciones para residentes del condado. El viernes 3 de marzo estarán disponibles para no residentes.

El Departamento de Parques y Recreación es el que lleva adelante cada año los populares campamentos para las temporadas de vacaciones escolares.

La invitación del departamento es a los padres y representantes para que inscriban a sus hijos en algunas de las múltiples actividades que ofrece.

