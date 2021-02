Falleció Mary Wilson, una de las integrantes de The Supremes

Las Vegas, NE.- La cantante Mary Wilson, miembro fundador de The Supremes, falleció a los 76 años de edad. Las causas del deceso no se informaron.

Wilson murió en Las Vegas, según anunció el publicista Jay Schwartz, sin embargo no dio más detalles.

La cantante formó parte del exitoso grupo The Supremes junto a Diana Ross y Florence Ballard.

The Supremes fueron conocidas como las “novias de la Motown”, el icónico sello discográfico de la música afroamericana, creado por Berry Gordy en Detroit, en 1959. En 1988 fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Wilson vivió una espectacular carrera junto a The Supremes que llevó una seguidilla de sencillos a los números uno de la cartelera musical.

Exitos como “Where Did Our Love Go”, “Baby Love”, “Come See About Me”, “Stop! In the Name of Love” y “Back in My Arms Again”, son eternos.

Mary Wilson: Una pionera

“Fue una pionera, una diva y la echaremos mucho de menos”, dijo Gordy en un comunicado.

Después de que Ross dejara el grupo para emprender una exitosa carrera en solitario y como actriz, Wilson continuó con The Supremes y luego emprendió su propia carrera en solitario.

También fue autora de varios libros, entre ellos sus memorias, “Dreamgirls: My Life as a Supreme”. Wilson había sido embajadora cultural de Estados Unidos por el Departamento de Estado en 2003.

