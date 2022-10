Resultado del clásico español en la LaLiga Santander

Madrid, España.- El clásico del fútbol español en LaLiga Santander, El Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona, que se llevó a cabo en el Bernabéu dejó al descubierto la fortaleza como equipo del equipo merengue al liderato de Carlo Ancelotti.

De los últimos seis clásicos, el Madrid se hizo con cinco victorias. En esta oportunidad, Xavi Hernández, el director técnico del Barca, fue víctima de una defensa impecable del Real Madrid.

Además, un Barcelona sin ideas en el campo del Madrid mostró a un blaugrana desprolijo, nervioso y con mucho respeto al Madrid. De esta manera, el clásico finalizó con un marcador de 3 por 1.

Xavi apostó su defensa por Sergi Roberto sobre Vinícius y Koundé, que se desmoronó gracias a la escasez de ritmo competitivo. Por su parte, Piqué también está sin historial desde la «Champions».

"We need to continue to believe, to keep working" — Xavi

