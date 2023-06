Logro monetario para jugadoras en la Copa Mundial Femenina

Nueva York, NY.- De acuerdo con la novedosa medida de la FIFA, las jugadoras en la Copa Mundial Femenina ganará, al menos $30.000, como parte del dinero del premio a individuos en lugar de federaciones nacionales.

De este modo, los 23 miembros del equipo ganador ganará $270.000, como parte de un premio global de $110 millones. Es decir, esto representa un 300% más de los que ofreció FIFA para el torneo de 2019.

Para el mes de marzo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, prometió en un Congreso de la organización, que se entregarán premios en metálico a las jugadoras. Lo que es una novedad en el Mundial femenino que inicia el 20 de julio con sede compartida entre Australia y Nueva Zelanda.

De manera que, las asociaciones para la próxima Copa Mundial Femenina recibirán un mayor financiamiento en función al rendimiento. De este modo los ganadores se llevarán a casa $4.29 millones mientras que las delegaciones ganarán $1.56 millones por participar en la fase de grupo del Mundial.

New payment model guarantees support for every @FIFAWWC team and player

🗞️➡️ https://t.co/o6Ym1QiVmt#BeyondGreatness | #FIFAWWC pic.twitter.com/yH7TBsJj8N

— FIFA Media (@fifamedia) June 8, 2023