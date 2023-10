La UEFA definió quiénes serán los anfitriones de la Eurocopa 2028

Nyon, Suiza.- Un anuncio de la UEFA el martes 10 de octubre determinó quiénes serán los anfitriones de la Eurocopa 2028, y también quiénes albergarán la edición 2032 del torneo de selecciones de fútbol de Europa más importante después del Mundial de Fútbol.

Reino Unido e Irlanda serán los anfitriones para la edición 2028 de la Eurocopa. Mientras que Italia y Turquía, en una candidatura conjunta, están prácticamente asegurados que serán la sede para la edición de 2032.

La retirada de Turquía de la carrera de 2028, le dio una gran oportunidad a Inglaterra, Irlanda del Norte, Irlanda, Escocia y Gales que quedaron como los únicos postores conjuntos para este torneo.

No obstante, los candidatos conjuntos esperaban la aprobación final del Comité Ejecutivo de la UEFA que se dio a lugar el martes 10 de octubre. Debido a esto, Debbie Hewitt, presidenta de la English Football Association (FA) dijo, «Nada es nunca una formalidad, ni siquiera hasta el último minuto».

