Etíopes y kenianos destacan en el Maratón de Nueva York

Nueva York, NY.- El maratón de Nueva York de 42K (kilómetros) se llevó a cabo el 5 de noviembre, y el etíope, Tamirat Tola aplastó a los otros maratonistas con un tiempo de 2:04:58, mientras que la keniana Hellen Obiri ganó la carrera femenina en 2:27:23.

El campeón de la edición 2022, Tola no dejó dudas en su implacable victoria sacándole casi dos minutos al keniano Albert Korir que dejó una marca de 2:06:57. El tercer puesto fue para el etíope Shura Kitata con 2:07:11.

Un Tola en gran forma confió en la escandalosa multitud de la Gran Manzana para motivar su paso en los 42K.

Al terminar su primer lugar en el maratón de NY, Tola alzó los brazos para hacerse con su primer título de World Marathon Major. Logro que alcanzó tras quedar en tercer puesto en Londres a inicios de 2023.

El etíope comentó después de ganar el maratón, «Trabajo duro entrenando, así que eso me da confianza».

Incredible achievement #TamiratTola! Congrats on your outstanding victory 🥇at the #TCSNYCMarathon, setting a new record in 2:04:58! Also, kudos to Shura Kitata for securing third place in same race. #Ethiopia's athletes continue to make the nation proud on the global stage. pic.twitter.com/7fArS1QVc3

— Ambassador Jemal Beker (@JemalBeker1) November 6, 2023