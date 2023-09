El mejor jugador de tenis de la historia según Rafael Nadal

París, Francia.- El tenista profesional español Rafael Nadal, ganador del Grand Slam en el Abierto de Francia 2022, destacó que el mejor jugador de la historia tras cosechar títulos masculinos tan importantes en el tenis, es el serbio Novak Djokovic.

La reciente victoria de Djokovic en el US Open 2023 de tenis, su tercer título de Grand Slam este año, incrementó su historial a 24 Grand Slams. Es decir, dos victorias más que el total de «Rafa» Nadal.

Ver más: Nominados para el FIFA Best masculino y femenino

En una entrevista con AS publicada el miércoles 20 de septiembre, Nadal dijo, «Creo que los números son números y las estadísticas son estadísticas. En ese sentido, creo que él (Djokovic) tiene mejores números que los míos y eso es indiscutible».

Del mismo modo, el asturiano Nadal añadió, «Esta es la verdad. El resto son gustos, inspiración, sensaciones que te puede transmitir uno u otro, que te puede gustar más uno u otro».

— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2023

Call admin back later pic.twitter.com/ApHjY1znQA

Para fundamentar su respuesta, el tenista español resaltó, «Creo que con respecto a los títulos, Djokovic es el mejor de la historia y no hay nada que discutir al respecto».

"Djokovic tiene números mejores que los míos. A nivel de títulos, él es el mejor de la historia. Eso es indiscutible. No se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Lo demás son gustos".

✍️ Rafael Nadal (Movistar+). pic.twitter.com/V951mpdTMw

— VarskySports (@VarskySports) September 20, 2023