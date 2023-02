Clásico de la MLS pospuesto para el 4 de julio

Los Ángeles, CA.- El clásico de soccer de la MLS entre los LA Galaxy y Los Angeles Football Club (LAFC) originalmente programado para el sábado 25 de febrero, fue pospuesto para el 4 julio, concordando con el Día de la Independencia de los Estados Unidos, motivado por el mal tiempo, tormentas eléctricas en el área de Los Ángeles.

Ver más: Charlotte FC firmó a tres talentos del MLS SuperDraft

Se suponía que el encuentro «El Tráfico» de la Major League Soccer (MLS) iba a servir como la apertura de la temporada para los dos clubes. Además se pronosticaba una asistencia récord de 75.000 fanáticos al Rose Bowl Stadium.

Sin embargo, la MLS se vio en la obligación de aplazar el encuentro luego de que una tormenta invernal de movimiento lento se intensificara sobre California el 24 de febrero. Situación que provocó una primera advertencia de ventisca en partes del área de Los Ángeles en por lo menos 30 años.

📅 Schedule Update 📅

Our February 25 match against @LAGalaxy at @RoseBowlStadium has been rescheduled to July 4 at 7:30 PM.

🎟️ Tickets purchased for Saturday’s match will be honored.

— LAFC (@LAFC) February 25, 2023