Charlotte FC suma un coach italiano en su staff

Charlotte, NC.- Charlotte FC hizo oficial la incorporación de un coach italiano para acompañar y mejorar el rendimiento mental de jugadores y cuerpo técnico, anunció el club.

Andrea Cannavacciuolo ya es conocido para el club. Se incorporó en enero y acompañó al equipo durante todo la pretemporada, una que tuvo grandes desafíos tras la muerte en un accidente acuático del defensor Anton Walkes en plena etapa de preparación en Florida.

El coach italiano se suma de manera oficial al cuerpo técnico del entrenador en jefe Christian Lattanzio, justo cuando Charlotte FC debuta el sábado 25 de febrero en su segunda temporada en la Major League Soccer (MLS).

Introducing Andrea to the fam 👋

We brought on Andrea Cannavacciuolo as our Head of Mental Performance during the beginning of our 2023 preseason.

— Charlotte FC (@CharlotteFC) February 23, 2023