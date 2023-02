Charlotte FC firmó a tres talentos del MLS SuperDraft

Charlotte, NC.- Charlotte FC extendió contratos a tres talentos tomados del MLS SuperDraft para el mediocampo y la delantera.

El equipo de las Carolinas incorporó con contratos a Patrick Agyemang, Nick Scardina y Andrew Privett. Todos seleccionados en el SuperDraft realizado en diciembre pasado. Tendrán acuerdos hasta 2023 con años de opción hasta 2026.

El club informó en un comunicado que los jugadores se ganaron los contratos gracias a su gran desempeño durante la pretemporada.

“Patrick, Nick y Andrew han demostrado una excelente ética de trabajo dentro y fuera del campo, y esperamos verlos continuar su desarrollo bajo el liderazgo de nuestro personal técnico”, dijo el director deportivo Zoran Krneta.

