Lo que tienes que saber del debut de Charlotte FC

Charlotte, NC.- Charlotte FC arrancará el fin de semana su segunda temporada en la Major League Soccer (MLS). Se medirá en casa ante New England Revolution.

El juego iniciará el sábado 25 de febrero a las 7:30 pm en el Bank of America Stadium. El club tiene preparadas diferentes actividades para los fanáticos, incluido un homenaje al recién fallecido jugador Anton Walkes.

Charlotte FC enfrentará a New England Revolution, equipo contra el que consiguió su primera victoria en la historia la temporada pasada.

Catching you up on the notable events from preseason and the team's expectations as we look ahead to Saturday's season opener against New England.

Crown Weekly 👑: Week 1 pic.twitter.com/DDQpb5vUR8

— Charlotte FC (@CharlotteFC) February 23, 2023