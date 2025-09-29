EE.UU., Israel y Qatar crean canal de coordinación directa

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió el lunes 29 de septiembre, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el objetivo de discutir un acuerdo de paz.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en el que detalló que el primer mandatario estadounidense sostuvo una llamada telefónica trilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en la que se acordó establecer un mecanismo de cooperación para mejorar la comunicación y prevenir futuros conflictos en la región.

Explicaron que durante la conversación, el primer ministro Netanyahu expresó su «profundo pesar» por un reciente ataque con misiles contra objetivos de Hamás que resultó en la muerte no intencional de un miembro del servicio de Qatar.

Asimismo, lamentó la violación de la soberanía qatarí durante negociaciones de rehenes y afirmó que Israel no volverá a realizar una acción similar.

Buscan poner fin a la guerra en Gaza

Por otro lado, la Casa Blanca, señaló que el primer ministro Al Thani aceptó las garantías de Israel y enfatizó la disposición de Qatar para contribuir a la seguridad y estabilidad regional.

Según el comunicado oficial, los tres líderes también discutieron una propuesta para poner fin a la guerra en Gaza y las perspectivas para un Medio Oriente más seguro.

Por último, el presidente Trump elogió a ambos líderes por su «disposición para dar pasos hacia una mayor cooperación en el interés de la paz y la seguridad para todos», un avance diplomático clave para encauzar las relaciones entre Israel y Qatar.

