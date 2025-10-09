jueves, octubre 9, 2025
Pam Bondi destaca el trabajo de agentes federales durante el cierre del gobierno

Detienen a uno de los líderes del MS-13 en Virginia
Foto: Cortesía X @AGPamBondi
Maria Gabriela Perez

Washington.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, elogió el trabajo de los agentes federales durante el cierre del gobierno, registrado en estas últimas semanas.

A través de sus redes sociales, destacó la labor “heroica” de los agentes de seguridad a pesar de no recibir su salario.

De la misma manera, Bondi afirmó que estos agentes continúan trabajando para “hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

Detalló sobre los procedimientos realizados en las últimas semanas

Por otro lado, detalló que durante estas últimas semanas las cifras sobre arrestos y decomisos de armas, fueron 4.067 arrestos y la incautación de 381 armas ilegales en Washington, D.C.

Además, detalló que en Memphis, se registraron 562 arrestos y 144 armas incautadas.

Por último, indicó que el Departamento de Justicia está destinando recursos para desmantelar a Antifa, a la que calificó como una “organización terrorista doméstica”, y para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago y Portland, que han sido blanco de ataques.

