Pam Bondi destaca el trabajo de agentes federales durante el cierre del gobierno

Washington.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, elogió el trabajo de los agentes federales durante el cierre del gobierno, registrado en estas últimas semanas.

A través de sus redes sociales, destacó la labor “heroica” de los agentes de seguridad a pesar de no recibir su salario.

De la misma manera, Bondi afirmó que estos agentes continúan trabajando para “hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

Federal law enforcement officers continue to do heroic work—unpaid—during this Democrat Shutdown to make America safe again. In Washington, DC 4,067 arrests have been made and 381 illegal guns seized. In Memphis, 562 arrests so far with 144 illegal guns seized.@TheJusticeDept… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) October 9, 2025

Detalló sobre los procedimientos realizados en las últimas semanas

Por otro lado, detalló que durante estas últimas semanas las cifras sobre arrestos y decomisos de armas, fueron 4.067 arrestos y la incautación de 381 armas ilegales en Washington, D.C.

Además, detalló que en Memphis, se registraron 562 arrestos y 144 armas incautadas.

Por último, indicó que el Departamento de Justicia está destinando recursos para desmantelar a Antifa, a la que calificó como una “organización terrorista doméstica”, y para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago y Portland, que han sido blanco de ataques.

