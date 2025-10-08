Trump pide a la mayoría del Senado que elimine el filibusterismo clerical

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump instó al líder de la mayoría del Senado, John Thune, a modificar «inmediatamente» la regla del filibusterismo para que el gobierno pueda reabrir.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, en el que argumentó que la actual regla «obstruccionista» permite a la minoría detener indefinidamente la legislación con un simple procedimiento administrativo, una práctica que, según él, no estaba prevista por los Padres Fundadores.

En su mensaje, el presidente sugirió que si los demócratas quieren obstruir, «que se queden ahí y hablen» como se pretendía originalmente, en lugar de usar la regla «inoperante» que permite el bloqueo sin un debate continuo.

En este sentido, el primer mandatario propuso restaurar el procedimiento original y que Thune tiene el poder de hacerlo.

Trump respalda a Jeff Van Drew para su reelección en Nueva Jersey

Por otro lado, Trump en otra publicación expresó su «completo y total» apoyo a la reelección del congresista Jeff Van Drew, a quien calificó como un «guerrero MAGA» y un «muy buen amigo, luchador y GANADOR».

El presidente elogió a Van Drew por su trabajo en el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes y por avanzar en la agenda «América Primero», que incluye el crecimiento económico, la reducción de impuestos y regulaciones, el aseguramiento de la frontera, el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la defensa del derecho a portar armas.

