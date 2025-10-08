jueves, octubre 9, 2025
Detienen a sospechoso del incendio de Palisades en Los Ángeles

Detienen a sospechoso del incendio de Palisades en Los Ángeles
Maria Gabriela Perez

Los Ángeles.-  Autoridades policiales de Los Ángeles lograron el arresto de un hombre de 29 años de edad, acusado de iniciar intencionalmente el incendio de Palisades en enero.

Así lo anunció en sus redes sociales el fiscal federal , Bill Essayli, quien identificó al detenido como Jonathan Rinderknecht.

Señaló que la denuncia penal alega que Rinderknecht, en el Día de Año Nuevo, provocó un incendio en Pacific Palisades que más tarde se extendió, causando una «muerte y una destrucción generalizada».

Indicó que entre las pruebas encontradas en sus dispositivos digitales, se halló una imagen generada con ChatGPT que mostraba una ciudad en llamas.

Será presentado en las próximas horas

De la misma manera en su declaración, el Fiscal Essayli expresó su esperanza de que el arresto y los cargos brinden «cierta medida de justicia a las víctimas de esta horrible tragedia».

Por su parte, tras conocer la noticia, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi elogió el trabajo del Fiscal Essayli y de los agentes federales por «hacer este arresto crucial».

Bondi afirmó que el Departamento de Justicia «hará justicia para el incendio de Palisades y mantendrá a los californianos a salvo», incluso si, según ella, el liderazgo de California no lo hace.

Por último, la primera comparecencia de Rinderknecht ante el tribunal está programada en las próximas horas. EDT en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Orlando. El acusado es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.

