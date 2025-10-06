CDC actualiza sus guías de vacunación

Atlanta.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron los esquemas de inmunización para adultos y niños, introduciendo dos cambios significativos en sus recomendaciones.

A través de las redes sociales, detallaron que el primer cambio clave es la aplicación de un criterio de «toma de decisiones individualizada» para la vacunación contra el COVID-19.

De la misma manera, enfatizaron que esto significa que la decisión clínica de vacunar deberá basarse en las características específicas del paciente, como sus factores de riesgo y su estado de salud general, en lugar de una recomendación generalizada.

CDC today updated its adult and child immunization schedules to apply individual-based decision-making to COVID-19 vaccination and recommend that toddlers receive protection from varicella (chickenpox) as a standalone immunization rather than in combination with measles, mumps,… — CDC (@CDCgov) October 6, 2025

Recomiendan recibir la vacuna contra la varicela de forma separada

Al respecto el Subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, celebró la medida: «El consentimiento informado ha vuelto. La recomendación general de 2022 para refuerzos perpetuos de COVID-19 disuadió a los proveedores de hablar sobre los riesgos y beneficios para cada paciente. Eso cambia ahora».

Por otro lado, los CDC anunciaron que ahora recomienda que los niños pequeños reciban la vacuna contra la varicela (chickenpox) de forma separada, en lugar de en la vacuna combinada con sarampión, paperas y rubéola (MMRV), con el fin de protegerlos de efectos secundarios no deseados.

En este sentido, el Subsecretario O’Neill agradeció al Presidente Trump por su liderazgo en asegurar la protección de los niños durante la inmunización de rutina.

Informed consent is back. CDC’s 2022 blanket recommendation for perpetual COVID-19 boosters deterred health care providers from talking about the risks and benefits of vaccination for the individual patient or parent. That changes now. Last week, I approved ACIP’s new… https://t.co/ioXN3Q4AfL — Deputy Secretary Jim O'Neill (@HHS_Jim) October 6, 2025

