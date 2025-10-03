Recuperan más de mil monedas de plata de la flota española de 1715 en Florida

Vero Beach.- La compañía de salvamento de naufragios históricos 1715 Fleet – Queens Jewels, LLC, hoy la recuperación de un notable tesoro arqueológico perteneciente a la legendaria Flota Española de 1715.

En un comunicado publicado en su página web, detallaron que el descubrimiento, realizado durante la temporada de verano de 2025 en la llamada «Costa del Tesoro» de Florida. Incluye más de 1.000 monedas de plata (Reales); cinco monedas de oro (Escudos) y otros raros artefactos de oro.

Estarán en museos de Florida

También, destacaron que estas piezas formaban parte de la inmensa fortuna que se hundió durante un catastrófico huracán el 31 de julio de 1715.

Al respecto, Sal Guttuso, Director de Operaciones, destacó que «este descubrimiento no es solo sobre el tesoro en sí. Sino sobre las historias que cuenta».

«Cada moneda es una pieza de historia, un vínculo tangible con la gente que vivió durante la Edad de Oro del Imperio Español. Encontrar 1,000 de ellas en una sola recuperación es raro y extraordinario», acotó.

Por otro lado, destacaron que las acuñaciones, conocidas como «reales de a ocho», fueron producidas en las colonias de México, Perú y Bolivia. Tras un cuidadoso proceso de conservación, los artefactos serán exhibidos en museos locales para que el público pueda apreciar la riqueza del pasado marítimo de Florida.

