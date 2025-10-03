Statesville, NC.- El mes de octubre llega con un recordatorio fundamental para la comunidad: la importancia de la prevención del crimen. En Estados Unidos, esta campaña se desarrolla cada año con el impulso del National Crime Prevention Council, y en Statesville, el Departamento de Policía suma esfuerzos para promover la seguridad en distintos frentes.

En esta edición, la iniciativa resalta cuatro áreas clave que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos:

1. Pastillas falsificadas y productos ilegales

El consumo de drogas falsificadas representa una amenaza creciente, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Las autoridades locales advierten sobre el riesgo de pastillas mezcladas con fentanilo, una sustancia letal en pequeñas dosis. El llamado se centra en educar a las familias, abrir espacios de diálogo y reconocer los peligros asociados a este tipo de productos en el mercado negro.

2. Violencia contra la mujer

La campaña también enfatiza la urgencia de actuar frente a la violencia de género. Detectar señales de abuso, ofrecer apoyo a las víctimas y facilitar recursos comunitarios se convierten en pasos esenciales para romper el ciclo de la violencia. Los agentes de Statesville subrayan que la prevención no solo corresponde a las instituciones, sino también a la comunidad que rodea a cada superviviente.

3. Participación comunitaria

El compromiso vecinal marca la diferencia en la construcción de entornos seguros. Grupos de vigilancia, reuniones de barrio y eventos como Statesville’s Night Out, que se celebra mañana, buscan fortalecer los lazos entre ciudadanos y autoridades. El mensaje es claro: cuando los vecinos se cuidan entre sí, la seguridad colectiva se multiplica. Más información del evento: Statesville’s Night Out

4. Seguridad de armas de fuego

El almacenamiento seguro de las armas y el manejo responsable constituyen pilares para evitar accidentes dentro de los hogares. Las autoridades locales instan a los propietarios a resguardar sus armas bajo medidas estrictas de seguridad, con el fin de proteger a sus seres queridos y evitar tragedias prevenibles.

Finalmente, el Statesville Police Department reitera que la prevención del crimen se construye con acciones simples que generan grandes resultados. Educar, apoyar, participar y actuar con responsabilidad son pasos concretos que fortalecen la seguridad de la ciudad. Más información sobre la campaña nacional: National Crime Prevention Council.

