Capturan a dos personas por tráfico de fentanilo

Lancaster, SC.- Una investigación de la Fuerza de Tareas Multijurisdiccional de Narcóticos del Condado Lancaster terminó con la captura de James Cory Hunter, de 36 años de edad, y Jessica Elaine Vogel, de 42 años de edad, ambos residentes de Kershaw. Los dos enfrentan múltiples cargos relacionados con el tráfico de fentanilo y la posesión de sustancias controladas.

Durante agosto y septiembre, los agentes de la Fuerza de Tareas realizaron dos compras controladas a Hunter en su residencia ubicada en Gold Mine Highway, a las afueras de Kershaw. Con esas pruebas, un juez emitió órdenes de arresto que se ejecutaron el viernes 26 de septiembre con apoyo del equipo SWAT del condado.

Hunter y Vogel se encontraban en la vivienda cuando llegaron los oficiales. Ambos fueron detenidos sin incidentes, mientras que un tercer adulto presente en el lugar quedó en libertad porque no tenía relación con las actividades investigadas.

La búsqueda en la casa permitió confiscar 13,4 gramos de fentanilo, hidrocodona líquida y una balanza digital. Con esas pruebas, Hunter enfrentó nuevos cargos que se suman a los anteriores: distribución de fentanilo en dos ocasiones, tráfico de fentanilo en cantidades de 4 a 14 gramos, posesión con intención de distribuir hidrocodona y distribución de sustancias controladas en cercanías de una escuela o parque, específicamente Stevens Park. El juez negó su fianza y actualmente permanece en el Centro de Detención del Condado Lancaster.

El martes 30 de septiembre, los investigadores también arrestaron a Vogel, quien llevaba fentanilo en el bolsillo de su pantalón al momento de su captura. La mujer enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, posesión con intención de distribuir hidrocodona, posesión de fentanilo y distribución de sustancias en proximidad de un parque o escuela. Su fianza también fue negada, por lo que permanece en la cárcel.

El sheriff Barry Faile destacó el papel de la comunidad en el éxito de este operativo. “Los agentes de la Fuerza de Tareas han estado muy activos últimamente, y agradecemos la información que recibimos del público. Nuestro objetivo es cerrar estas casas de drogas, llevar a los responsables a la cárcel y devolver seguridad a los vecindarios”, señaló.

La Oficina del Sheriff recordó que cualquier persona con información sobre casos similares puede llamar al 803-283-3388, opción 4, o enviar un reporte anónimo mediante el portal www.p3tips.com/983 o la aplicación móvil P3Tips.

